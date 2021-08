Chivas no perdió, pero tampoco mejoró en su accionar. De visita a los Rayados del Monterrey el Guadalajara empató sin goles, y llegó a cuatro juegos sin ganar y a tres sin meter gol, en la continuación de la fecha 2 de la Liga MX. En juego donde a ambos planteles se les mojó la pólvora, el técnico Víctor Vucetich realizó un cambio drástico en el once inicial con 6 cambios, pero ni así el equipo mejoró.

Al final el timonel llegó a la conferencia de prensa y solo dijo unas cuentas palabras, al no aceptar preguntas de la prensa.

“Los hechos son lo único que tenemos que estar comentando. No más excusas, como se ha estado llevado a cabo. Sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscarlos”.

Chivas no pudo ser mejor que el Monterrey, pese a que los Regios se quedaron con 10 jugadores en el campo por la expulsión de Cesar Montes al minuto 56. Los Rojiblancos llegan a 6 puntos por 10 de los norteños. (Por Martín Navarro Vásquez)