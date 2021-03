El Guadalajara no pudo con Mazatlán y se tuvo que conformar con empate 1-1 ante los Morados, para sumar su sexta igualada en lo que va del torneo, por dos triunfos y dos derrotas. De cualquier forma, el entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, dice que percibe mejoría en su equipo de cara al clásico contra el América.

“El equipo no ha perdido en varios encuentros nos toca ahora un encuentro muy fuerte para toda nuestra afición y consideramos que el día de hoy participamos bastante bien, se mostró el equipo muy sólido con mucha determinación recuperación del balón, no supimos hacer a lo mejor la última acción, sin embargo hay una mejoría que eso nos da confianza para enfrentar el clásico de una manera contundente también”.

Los Mazatlecos tomaron ventaja con gol tempranero de Nicolás Díaz al minuto 6 y el capitán rojiblanco, Jesús Molina empató al 34 y posteriormente salió lesionado con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, hasta que se le realicen los estudios correspondientes se sabrá la gravedad de la lesión.

(Por Manuel Trujillo Soriano)