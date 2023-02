El técnico del Guadalajara Veljko Paunovic, dijo que no hay ven la presión que tienen por ganarle al Querétaro, uno de los rivales más débiles en la Liga MX. Dejó en claro que no se confiarán ante todos esos números con los que llega en contra el equipo de los Gallos Blancos.

“Creo que nadie de nosotros debe pensar en esto. Para nosotros Querétaro es el mejor del mundo y porque creo que también tienen sus recursos, será un rival duro que vendrá a buscar su mejora y rendimiento”.

Por otro lado dijo que José Juán Macías, tiene programado la reaparición en marzo, pero debido a su buena evolución, podría ser antes. “Macías está en proceso de ponerse a punto, no lo aceleramos para que no haya recaídas, hay que tener cuidado, uno de cada tres que sufren una lesión como la que él tuvo vuelven a sufrir un problema similar. Macías es importante para el club, tiene ganas de trascender y le queremos ayudar para que no tenga contratiempos y se recupere en los tiempos que él mismo marque”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)