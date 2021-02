Chivas no se confiará de Pachuca su próximo rival, equipo que va en el fondo de la clasificación. Al rebaño que tan solo lleva 6 puntos, le urge una nueva victoria. Habla Jesús el Chapo Sánchez.

“Sabemos que es un equipo intenso, también su bien no consigue puntos no ha jugado mal, vi el partido contra Atlas tuvieron oportunidades. tenemos que estar concentrados y aprovechar las oportunidad que tengamos, ser intenso porque es un equipo que juega a una buena intensidad”.

Por otro lado el próximo lunes, el delantero José Juan Macías buscará un gol que lo coloque en un sitio de privilegio, ya que pocos en la historia del Guadalajara han marcado gol en 5 partidos consecutivos. El último fue Javier Hernández en 2010. Sánchez, los conoce muy bien a los dos y al respecto comentó.

“Los dos tienen hambre de gol. Chícharo era un jugador que se movía muy bien, buscaba ser punzante al ataque y José también lo es. Esas características las encuentro en los dos, me tocó participar con Chícharo en Tapatío y eso fue, la movilidad para anotar y también lo veo en José”.

La novedad en el entrenamiento de Chivas en Verde Valle fue el regreso de Uriel Antuna, quien ya dio negativo a Covid19. (Por Martín Navarro Vásquez)