Al continuar la fecha 6 de la Liga MX se confirmó que Chivas está en crisis, y no solo eso, sino que otra vez podría cambiar de entrenador.

El Guadalajara empató sin goles ante Pachuca en el Estadio Akron y sigue sin poder ganar en lo que va del Torneo de Apertura 2022.

La afición al final del juego repartió insultos a jugadores, pero sobre todo a la directiva, al ver como el equipo Rojiblanco no pudo llevarse el triunfo con todo y que Pachuca sufrió la expulsión de Óscar Murillo al minuto 40 del primer tiempo. Además, Alexis Vega falló un penal, lo que molestó más a los seguidores.

El técnico Ricardo Cadena, dice tener capacidad para sacar de la mala racha a Chivas.

“¿Qué puedo hacer? Trabajar, seguir buscando los medios para encontrar el gol. Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos y hemos procurado darles responsabilidad. Me siento con la capacidad para sacar al equipo adelante. Me siento con la capacidad de buscar ese gol que nos permita sumar de tres”.

La directiva que encabeza Ricardo Peláez, analizará en las próximas horas el futuro de Cadena. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)