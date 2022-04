Chivas está en crisis, la afición ya no aguantó y este miércoles encolerizó a más no poder para pedir el cese del técnico Marcelo Michel Leaño y mostrar el coraje e impotencia que tienen. En juego pendiente de la jornada 12 de la Liga MX, el Guadalajara perdió 3-1 ante el Monterrey en el mismo Estadio Akron, situación que dolió más a la gente que acudió al escenario.

Todo inició bien y con gol de Zaldívar de penal, el Rebaño se puso arriba en el marcador. Pero luego todo se vino abajo. Jesús Gallardo antes de ir al descanso empató. En el segundo tiempo los Regios se hicieron dueños del juego y marcaron dos goles más con Sebastián Vegas y después de Alfonso González, en error del portero Miguel Jiménez.

El auxiliar de Chivas, Francisco Robles, habló sobre la quinta derrota en el torneo.

“Hoy fue una noche muy mala para nosotros, no esperábamos este resultado. No fue el mejor partido que esperábamos, tratamos de darle la vuelta rápido porque tenemos partido en dos días contra Cruz Azul”.

En la recta final la afición gritó varias veces el insulto homofóbico al portero rival, y el arbitro decidió parar el juego 5 minutos. Pero después siguieron gritando y todo apunta a que vendrá sanción, en instantes finales el silbante mejor acabó el juego. La Liga dijo que fueron desalojadas 10 personas por ese grito.

Con la derrota Chivas se estanca con 14 puntos y Rayados llega a 22 en el cuarto sitio. (Por Martín Navarro Vásquez)