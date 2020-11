Malas noticias para el Guadalajara que pierde a su mejor hombre al lesionarse ayer del tobillo derecho el atacante, Alexis Vega en el duelo de la Selección Sub-23 ante Cruz Azul, tras una dura entrada de Ignacio Rivero.

El parte medico dado a conocer por el club rojiblanco indica que Alexis necesitaría de 4 a 6 semanas para recuperarse por lo que la institución rojiblanca solicitaría la inhabilitación del jugador de la Máquina pero podría no proceder al no ser un partido oficial.

Ayer por cierto, la Liga anunció los horarios para el repechaje y el Guadalajara jugará contra Necaxa el sábado a las 9 de la noche con diez minutos, en lo que Isaac el “Conejito”Brizuela pronostica como un duelo muy disputado.

“Considero que ellos el ligar muchas victorias pues tienen la motivación también a tope y nos ven como un rival fuerte y un parámetro para ver como va a estar la liguilla, así que creo que los dos nos vamos a enfrentar con la misma actitud de este lado no vemos a un Necaxa débil, al contrario vemos un rival muy complicado y creo que ellos nos ven de la misma manera, así que va a ser un encuentro muy complicado de ambos lados”.

En las otras serie del repechaje, el Santos recibe también el sábado al Pachuca a las 19:00 horas en Torreón. Mientras que en la actividad del domingo, Tigres enfrentará al Toluca a las 19:00 horas, en el estadio Universitario, y Monterrey enfrentará al Puebla a las 9 de la noche con diez minutos en el estadio de los Rayados.

(Por Manuel Trujillo Soriano).