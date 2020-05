La directiva de Chivas anunció que tras completarse los resultados de exámenes de Coronavirus, resultó un jugador positivo, el cual ya está enterado y seguirá en cuarentena, aislado, siguiendo el protocolo de la Secretaría de Salud. El nombre del jugador no será revelado a menos que el jugador quiera.

Sobre si se califica de indisciplina o no al no saber donde pudo haberse infectado esto dijo el director deportivo Ricardo Peláez.

“Se hicieron pruebas médicas, salió un caso positivo y hemos tomado las precauciones, está asintomático y no es por una indisciplina, sabemos cómo se puede uno contagiar y hemos estado siguiendo todo lo que se puede controlar. Nos damos cuenta que los más afectados son los adultos mayores y personas patologías asociadas. En este caso los jugadores son jóvenes normalmente, sin patologías asociadas y con un muy buen sistema de defensa, nosotros esperamos que nuestros positivos sean asintomáticos la mayoría en el caso de los jugadores, esta creencia es real”.

En total Chivas practicó 24 exámenes en futbolistas con saldo de 23 negativos. Faltan los resultados del cuerpo técnico y directiva. (Por Martín Navarro Vásquez)