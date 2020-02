Con marcaciones muy polémicas del árbitro Fernando Guerrero, algunas avaladas y otras rectificadas por el VAR, las Chivas tuvieron todo para sacar el triunfo, pero al minuto uno de compensación el San Luis les arrancó el empate a dos goles en encuentro disputado en la cancha del estadio Alfonso Lastras, que registró un lleno, al iniciar la jornada 4 del torneo de clausura.

Aunque reconoció que la división de puntos le parece justa, el técnico del Guadalajara, Luis Fernando Tena, dijo que había mucha molestia porque no pudieron ganar, pese que tuvieron ventaja de dos por cero.

“Si molesto porque no pudimos aguantar el marcador, cuando parecía que ya habíamos controlado el juego, cuando parecía que ya estabamos mejor parados repito, hubiéramos querido desdoblar más, sabíamos que el San Luis iba a tener más tiempo la pelota que nosotros, pero nosotros sabíamos que en el contragolpe les íbamos a hacer mucho daño, como fue en el primer tiempo en las pocas que pudimos desdoblar, insisto ya estabamos mejor parados cuando nos cayó el dos a dos. Me voy molesto porque nos empataron al final y eso siempre duele”.

Con goles en tiro de penal a los minutos 14 y 35 de Eduardo López y Oribe Peralta, las Chivas se pusieron adelante en el marcador pero con otro penal, Nicolás Ibáñez, acercó a los potosinos y finalmente al 91, en un rebote apenas fuera del área, Germán Berterame consiguió la igualada con un disparo pegado al poste derecho. (Por Juan Carlos González, Foto: @Chivas).