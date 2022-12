Las Chivas se presentaron en la Copa Por México con un triunfo de uno por cero sobre Mazatlán, en duelo disputado en la cancha del estadio Jalisco, ante poco más de cinco mil aficionados.

Durante los 90 minutos, Chivas intentó proponer, pero encontró a un rival bien plantado en la cancha y que le cerraba todos los espacios. Fue hasta el minuto final, cuando “El Consejo” Brizuela sacó un disparo que desvió el joven Luis Puente, para marcar el único gol del partido.

Al finalizar el encuentro, el técnico de los rojiblancos, Veljko Paunovic, aceptó que aunque sacaron el triunfo, el rebaño no tuvo una actuación redonda.

“No rendirse hasta el final. Aunque de esta manera sufrida, meter el gol de una manera fortuita, es lo que uno busca, hay que ir hasta el final, empujar y empujar y llegar hasta el final de estos partidos en donde no juegas bien, llegar a traer el balón al área rival y ser decidido de ir a por el partido. En cuanto a eso, a los chicos, no los puedo reprochar nada. Eso si tenemos que mejorar la calidad de juego, la calidad defensiva también tenemos que mejorar”:

En la misma conferencia de prensa, el técnico rojiblanco aseguró que por ahora Jesús el Canelo Ángulo sigue en el equipo y que lo tiene contemplado para el próximo torneo, a pesar de que el propio jugador se despidió de la afición porque podría ser transferido al León en cualquier momento.

Por cierto que con Chivas se confirmó que Roberto Alvarado, quien disfrutó de algunos días libres después de su participación en la copa del mundo de Qatar con la selección mexicana, fue operado de un varicocele izquierdo de segundo grado y se perderá el inicio del torneo de clausura, porque estará fuera de circulación por tres semanas.(Por: Juan Carlos González / Foto: @Chivas).