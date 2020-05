Luego de anunciar un caso de contagio por coronavirus en el equipo, Chivas no ha hecho oficial de qué jugador se trata. Sin embargo el director de ciencias del deporte del Guadalajara, Doctor Jaime Figueroa, señaló que se sigue el protocolo que recomienda la Secretaría de Salud.

“Estamos ya en coordinación con la autoridad por su puesto, se le dio aviso y nos da lineamientos para seguir el caso. A la familia que está con este positivo, a los contactos que pudo tener en los 14 días previos h estamos haciendo las cosas como se deben hacer”.

Agregó que hay mucha confianza en que en los casos de jugadores de Liga MX contaminado se recuperen sin problemas, entre ellos el de Chivas.

“Viendo todas las noches la conferencia de secretaría de salud, nos damos cuenta que los más afectados son las personas mayores. Esperamos que nuestros positivos sean asintomáticos en el caso de los jugadores. Los jugadores al ser jóvenes y no pasar de los 40 años y la mayoría sin tener patología asociada, van a pasar de noche y no vamos a saber que tuvieron coronavirus”. (Por Martín Navarro Vásquez)