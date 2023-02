En Chivas no hay nada que celebrar a la mitad del Clausura 2023, luego de que vive su mejor inicio de torneo desde que fue campeón en 2017. El técnico Veljko Paunovic dijo que solo van mejorando paso a paso aunque acepta que la afición sí está ilusionada.

“Hemos sido competitivos en el torneo y el proceso va bien, pero pensamos en seguir mejorando para que a los rivales les cueste competir contra nosotros; tenemos que mantener los pies en el suelo, vernos la cara y decir que no hemos hecho nada, no queremos que nadie se relaje porque queda mucho por jugar y vienen partidos difíciles”.

Por otro lado, Paunovic dijo que espera un juego complicado el sábado ante los Tigres en el Volcán, equipo que respeta mucho, pero que confía en que su equipo saque el escudo y la espada cuando sea necesario.

“Sabemos que va a ser un partido muy intenso, que el rival es buenísimo, pero nos mantenemos en la línea que vamos. Queremos ser el rebaño con escudos y espadas, cuando toca sacar el escudo, se pone el escudo y cuando la espada o la lanza pero pero ahí tenemos que ser efectivos”.

Fernando Beltrán podría ser la novedad en el once inicial de Chivas frente a los norteños. (Por Martín Navarro Vásquez)