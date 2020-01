Con una buena entrada de casi 40 mil espectadores en el Estadio Akron, Chivas empató a dos goles ante Toluca. Pudo ganar, pero al final casi pierde.

El VAR fue protagonista, primero cuando al minuto 52, tras una pelea por el balón entre Alexis Canelo e Hiram Mier en el área choricera el silbante Óscar Macías Romo revisó la jugada, y marcó penal que convirtió Javier López. Luego parecía mano de Antonio Briseño pero al ver el video no se marcó nada.

Y ya cuando Chivas ganaba 2-1, Gigliotti marcó el del empate pero el abanderado marcó fuera de lugar, fue hasta después de ir al VAR como se hizo válido el tanto del empate.

Chivas jugó 34 minutos con 10 jugadores por expulsión de Ronaldo Cisneros y el técnico Luis Fernando Tena dijo que sí afectó mucho.

“Fue un partido de dominio alterno, ellos jugaron mejor los primeros 15 minutos y después nosotros dominamos los siguientes 30. Después cuando estábamos mejor y teníamos el control, viene la expulsión y ahí cambia todo y al final no pudimos contenerlos”.

Por su parte el técnico de los Diablos, José Manuel de la Torre lamentó el trabajo arbitral:

“Mucho muy a disgusto, situaciones extrañas…son muy claras, ve las imágenes, son muy claras, no tengo que ser explícito. Al buen entendedor, basta una imagen, parece que estamos jugando a las muñequitas, es futbol y debieron jugar más futbol los señores, viendo las imágenes me quedo muy molesto”

Chivas sigue invicto pero con 5 puntos, Toluca llegó a 4 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)