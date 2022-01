El gozo se fue al pozo y las Chivas sufrieron este domingo su primera derrota del Torneo al caer de visitantes 2-1 ante Pachuca en el estadio Hidalgo. Los Tuzos abrieron el marcador al minuto 20 por conducto de Víctor “Pocho” Guzmán y al 32 ampliaron la ventaja con autogol de Raúl Gudiño después de que Gilberto “Tiba” Sepúlveda le regresó el baló al guardameta, quien perdió de vista la pelota que tuvo un bote extraño, se le escapo y termino en el fondo de la portería.

El entrenador Marcelo Michel Leaño, reconoció que el “Rebaño” brindó un mal primer tiempo.

“Después del prime mal tiempo que dimos el equipo fue capaz de brindar una mejor actuación en el segundo tiempo sin ser brillante y eso habla de que el equipo intentó, levantó los brazos no dejo de luchar pero eso no e suficiente no vamos a poner excusas hoy no hicimos un buen partido y tenemos que mejorar”.

En el complemento Chivas acorto distancia con gol en tiro penal de Ángel Záldivar.

(Por Manuel Trujillo Soriano)