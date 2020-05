El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, anunció que las Chivas tendrán su propia serie en Amazon, adelantó parte del proyecto en el que esta involucrado el Rebaño.

“No se si lo pueda decir, bueno si lo voy a decir lo estamos haciendo con Amazon, es una serie para Amazon, es la primera en su tipo en Latinoamerica y el mundo, vamos a estar entre los grandes del futbol con esta serie y ya no se si les pueda decir más pero eso es lo que estamos produciendo en el momento vamos muy bien, se está haciendo muy bien y creo que va a ser algo no diría que lo mejor porque la película es algo increíble y va a ser lo que es sui géneris siempre para toda la eternidad pero si creo que ahora tenemos una más herramientas y una estructura para poder hacer algo muy interesantes”.

No dio detalles sobre cuando se estrenará la serie. Foto de archivo.

(Por Manuel Trujillo Soriano).