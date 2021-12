En el día de la final, Chivas no quiso pasar desapercibido y el director deportivo Ricardo Peláez convocó a conferencia de prensa para decir que el equipo fracasó en el torneo y que no hay novedades de refuerzos. Además dijo que ya no hay jugadores intransferibles y que cualquiera se puede ir, y que van por dos contrataciones.

“Estoy haciendo lo posible para que vengan un par de jugadores no voy a entrar a detalles, ni de dar posiciones, ni pistas. El mercado está bravo y cualquier filtración que exista termina por complicar las operaciones y yo creo que en este momento cualquier jugador puede salir, todo están en esa posibilidad”.

Agregó Peláez sobre el caso de Córdoba que “cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas que nos mejoren en rendimiento, pero sobre todo que quiera venir a Chivas es opción”.

Este viernes Chivas inicia pretemporada en Barra de Navidad; se espera reporten para el viaje los seleccionados: Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Luis Olivas. (Por Martín Navarro Vásquez)