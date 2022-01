El refuerzo de Chivas Roberto Alvarado se encuentra al cien por ciento y debutará con la casa Rojiblanca el domingo cuando el Rebaño visite a Pachuca por la fecha 2. El ex de la Máquina entrenó con normalidad y será incluido en el once inicial del equipo.

Por cierto que el plantel viaja desde hoy en autobús hasta Pachuca, por un tema de prevención por el covic19 y al respecto habla el técnico Marcelo Michel Leaño.

“Ser conscientes de estar en casa el mayor tiempo posible, no estar expuestos al virus. Es un reto importante porque hay cancelaciones de vuelo y por eso nosotros viajaremos desde hoy a Pachuca en camión. Es un esfuerzo adicional que los jugadores deben hacer. Les quitaremos un día de estar en familia, pero son las medidas que debemos tomar”, dijo el timonel.

Al momento Chivas no presenta positivos de covid19. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoChivas)