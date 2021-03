Para el ex jugador y dos veces entrenador de Chivas, José Luis “El Güero” Real, tanto Chivas como América, sí carecen de jugadores con identidad, pues en un Clásico Nacional, no solo se juegan tres puntos.

“Yo creo que eso no resulta igual, cuando tienes en los dos equipos que no tienen la identidad completa con el club, y que ven un partido como dicen ‘este partido valen tres puntos igual que todos’, sí, es cierto, pero están de por medio mucho más cosas que los tres puntos”.

Señala que el Clásico ante América es más de glamour y de impacto nacional, además de ser “un partido donde no importa si hay prima triple, no importa si te van a sacar a hombros, si la familia o amigos te van a echar burla no se cuanto tiempo. Un clásico sí se vive diferente a otros juegos”, señaló el también alguna vez director de fuerzas básicas de Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Cuartoscuro)