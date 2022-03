Este viernes en un hotel de Guadalajara, se llevó a cabo una conferencia en conjunto entre jugadores de Chivas y América, de cara al Clásico de este sábado, y en donde se busca que no exista violencia, luego de lo ocurrido en Querétaro. Un Clásico sin Colores y el delantero del Rebaño José Juan Macías, dijo que aunque las barras sí le ponen ambiente y color a los juegos, la preferencia es buscar el ambiente familiar.

“Queremos que el evento sea familiar, que esto sea un espectáculo que la gente no tenga miedo de ir a verlo y eso queda en manos de la directiva”.

Por su parte el arquero de las Águilas, Guillermo Ochoa comentó la violencia en La Corregidora, venía sucediendo desde años, pero se hacían de la vista gorda, y de igual manera dijo esperar un ambiente diferente ya a partir de esta jornada.

“El mensaje que queremos enviar nosotros como protagonistas es el de llevar a los estadios un ambiente familiar, en paz donde no exista violencia. El futbol es un refugio y una salida para mucha gente”.

Agregó Memo que recuerda un episodio nada agradable en Querétaro: “Me tocó justo en el estadio de Querétaro que al salir en el auto con mi familia rompieron vidrios y pegaron en el auto, esto ya viene sucediendo de tiempo atrás, se hacían de la vista gorda. No fue nada agradable”.

Chivas y América se medirán a las 9 de la noche de este sábado en el Estadio Akron y se confirma a Mil 600 elementos de seguridad y sanidad. (Por Martín Navarro Vásquez)