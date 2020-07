Chivas logró el pase a las semifinales de la Copa Por México, luego de vencer 3-1 a Mazatlán FC en el Estadio Akron. Los goles fueron de José Juan Macías en dos ocasiones y uno más de Jesús Ángulo. Al final pese al triunfo no quedó tan conforme el técnico Rojiblanco, Luis Fernando Tena.

“Estamos lejos del mejor nivel. El equipo está lejos de cómo terminó el torneo anterior, por ejemplo. Pero se considera hasta cierto punto normal, después de tanto tiempo de no jugar. Está claro que hay algunos jugadores que van a agarrar su ritmo más rápido y otros a los que les va costando un poco más de trabajo y estos partidos nos sirven para eso”.

El gol de Mazatlán fue del venezolano Fernando Aristeguieta. En el partido el jugador de Chivas Eduardo Chofis López no tuvo actividad por presentar fiebre y hoy se le realizará un nuevo exámen de covid 19.

En el estadio de CU, América fue humillado al caer por 4-1 ante Cruz Azul. Los goles de la máquina fueron autogol de Viñas, Jonathan Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda. Por las águilas descontó Sebastián Córdova. (Por Martín Navarro Vásquez)