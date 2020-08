Una vez más un elemento de la Fiscalía de Jalisco protagonizó un accidente de tránsito por circular en el carril exclusivo para el Macrobús sobre la Calzada Independencia.

El percance ocurrió la madrugada de este jueves a la altura de la avenida Javier Mina, donde se impactaron una camioneta pick up blindada y un Chevy en color blanco.

De acuerdo con testigos la camioneta oficial circulaba sin códigos por el carril del Macrobús cuando impactó el automóvil particular, cuyo conductor debió ser liberado con equipo especial por bomberos de Guadalajara.

A finales de la anterior administración estatal las autoridades de la Fiscalía giraron un oficio a los elementos para que se abstuvieran de circular por el carril confinado justamente para evitar accidentes, y menos si no acuden a alguna emergencia.

Tal parece que esa indicación ya se olvidó. (Por José Luis Escamilla)