Para Ripley.

Esta mañana un camión de la Ruta 50-B chocó con una camioneta Trax familiar en avenida Federalismo y la calle Hospital y el conductor reconoce que él tuvo la culpa.

“¿Venía el carro este, se te metió, cómo estuvo el asunto?/…No, no, no, este yo me paré aquí en Hospital iba a dar vuelta eh hacia la izquierda y di la vuelta y no lo vi, sin querer yo tuve la culpa y pues que me disculpe, ahora si que me disculpe/…¿Diste vuelta prohibida?/…Claro amigo, dí vuelta prohibida y pues yo tuve la culpa”.

Otros percances automovilísticos se registraron esta mañana en avenida Patria y Acueducto, donde un auto compactó chocó con un poste.

Sobre avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Expo Ganadera, donde se volcó un auto Sentra y en avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, donde un motociclista fue atropellado. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)