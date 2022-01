Fuerte encontronazo protagonizaron la mañana de este martes una ambulancia de la Cruz Roja y un camión recolector de basura de una empresa particular.

El accidente ocurrió sobre la avenida Hidalgo en su esquina con Alfredo R. Plascencia cuando la unidad de la Cruz Roja transportaba a una mujer en estado grave de salud a consecuencia de una enfermedad.

A pesar de que el vehículo de emergencia tenía encendida la sirena y las luces, un camión recolector de basura de la empresa RÍO le salió al paso y chocaron.

“Desconozco el color del semáforo pero la ambulancia pues sí traía sus códigos sonoros y luminosos encendidos puesto que iba con una persona grave al hospital Ayala. Arribamos con la unidad de rescate urbano y la ambulancia para revisar y valorar a los pacientes y al familiar del paciente que iba arriba de la unidad impactada”.

Los dos pasajeros de la unidad resultaron ilesos, no así los paramédicos que debieron ser trasladados a un hospital particular. (Por José Luis Escamilla)