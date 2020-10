Bajo la consigna de “o todos o ninguno”, choferes de diversas plataformas bloquean esta tarde el cruce de Javier Mina y la Calzada Independencia en protesta a que una vez que se active el Botón de Emergencia no podrán trabajar como lo harán los taxis amarillos. Uno de los dirigentes señala:

“Como conductores de plataforma y la única explicación que nos da o que escuchamos por el representante de gobierno tanto o del gobernador fue que los taxis los utilizan las personas adultas y las plataformas las utilizan los jóvenes. Entonces es una explicación realmente absurda, con todo el respeto y no lo hacemos como valida”.

Los choferes de las plataformas mantendrán su plantón en el cruce de Javier Mina y la Calzada Independencia hasta que no los atienda el gobierno.

Paralelamente, en estos momentos líderes de estas mismas plataformas se reúnen con el Secretario de Transporte en la misma secretaría. (Por José Luis Jiménez Castro)