Choferes del transporte urbano consideran injusto el que la Secretaría de Transporte los sancione a ellos si algún pasajero nos trae el cubrebocas puesto ya a bordo del camión, don Antonio Gutiérrez, con más de 25 años como chofer, relata su experiencia:

“Está bien, pero muchas veces la gente no quiere cooperar. La gente hasta se enoja. Me ha tocado a mí el caso de que se enojan tanto que vienen a querernos golpear. Les decimos que nos van a infraccionar las de tránsito si no traen cubrebocas / ¿Ustedes tienen tiempo para eso? / Al subir sí, al subir ellos sí, pero ya cuando están arriba y se lo bajan o algo bueno, hasta uno se lo a uno para poder respirar tantito”. (Por José Luis Jiménez Castro)