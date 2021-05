Una camioneta de reciente modelo que fue golpeada por el tren, resultó con severos daños en la parte frontal generando además que el ferrocarril permaneciera ahí, sin poder avanzar durante más de tres horas.

El choque, que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga a la altura del fraccionamiento Los Robles, sobre el cruce del Camino a Unión del Cuatro y la carretera a San Sebastián, fue porque el conductor de la camioneta, una Jeep en color rojo, intentó ganarle el paso.

A pesar de los daños en el vehículo, que generaron la movilización de bomberos y paramédicos del municipio, no se reportaron lesionados, sin embargo, debido a que la aseguradora de la camioneta no llegaba, el ferrocarril no se movió hasta que les informaron que ya había quien se hiciera cargo de los leves daños que tuvo la locomotora. (Por Aníbal Vivar Galván)