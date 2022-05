Por medio de un mensaje en redes sociales, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, señaló que a pesar de la inconformidad de vecinos, no se quitará la ciclovía de la avenida Guadalupe. En un escueto mensaje, el edil no menciona si habrá cambios en el proyecto o se redimensionará, como se había sugerido.

“Los estudios técnicos nos llevan a la conclusión de que realizar cualquier ajuste no soluciona nada, soy sensible a las diferentes opiniones de algunas vecinas y vecinos”.

El edil señaló que mantendrá el diálogo con los vecinos inconformes. Apenas el sábado por la tarde, ciclistas realizaron una manifestación en demanda que esta infraestructura no sea retirada. (Por Héctor Escamilla Ramírez)