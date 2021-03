Se podrían justificar explicando que no están facultados para iniciar una investigación de oficio y que mientras no exista una denuncia formal, no estarán en posibilidades de involucrarse en el asunto.

Apostarán, autoridades de fiscalización y presunto implicado, a la amnesia social, esa que lubrica el olvido con el paso de los meses y los años, hasta que las presunciones se desvanecen sin que alguien haya tenido el interés de indagar para encontrar el fondo de algunos hechos que pudieran ser constitutivos de irregularidades graves o de posibles delitos.

Todo esto sólo es posible en Jalisco, donde tenemos un Sistema Estatal Anticorrupción ciego, sordo y mudo, para el que los tiempos de pandemia son un bálsamo, pues con el pretexto del confinamiento obligado y la paralización parcial o total de dependencias del gobierno, en los ámbitos de procuración y administración de justicia, pocos asuntos avanzan.

Mientras tanto, los tiempos corren velozmente hacia las campañas electorales de abril y mayo, en las cuales se involucrarán algunos actores políticos cuestionados, entre ellos alguien como el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, a quien el periódico Mural le ha disparado por lo menos cuatro dardos venenosos que ponen en duda su probidad, que ameritarían la atención de algunas de las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Zamora Zamora es precandidato de Movimiento Ciudadano a la reelección como alcalde de Tlajomulco de Zúñiga para los comicios del domingo 6 de junio del 2021, lo que le permitiría, de ganar las elecciones, permanecer en el cargo hasta el 2024.

La historia que Mural ha narrado en los meses recientes tiene capítulos muy singulares.

Jueves 17 de diciembre del 2020.- El Alcalde de Tlajomulco, Jalisco, Salvador Zamora Zamora -emanado de Movimiento Ciudadano (MC)- otorgó en 2018 y 2019 dos contratos y una ampliación de contrato de obra pública por 6.1 millones de pesos a una empresa cuyo giro es fabricación y venta de joyería, ropa, calzado y accesorios. Se trata de Barnsten México SA de CV, cuya socia y administradora general única es Margarita Barbosa Rodríguez, con quien Zamora Zamora procreó una hija que nació en agosto de 2020. Barnsten fue constituida en julio de 2014, con dos socios: Barbosa Rodríguez y su papá Ismael Barbosa Anaya, de acuerdo con el acta constitutiva folio 82976.

Viernes 18 de diciembre del 2020.- La Avenida Valle Dorado Oriente-Valle de los Robles, que fue reencarpetada por una empresa de joyería contratada por Tlajomulco, ha sido “parchada” al menos cuatro veces desde que se terminaron los trabajos, según vecinos consultados por MURAL. El Alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora otorgó esa obra pública a una empresa cuyo giro es la fabricación y venta de joyería, ropa, calzado y accesorios, entre cuyos socios estaría una mujer con la que el Alcalde habría tenido o tendría relaciones sentimentales.

Lunes 25 de enero del 2021.- Aunque el otorgamiento de una licencia de construcción en Tlajomulco de Zúñiga puede tardar 200 días en promedio, el Gobierno municipal concedió permiso de edificación a la pareja del Alcalde Salvador Zamora Zamora en apenas ¡14 días! El Comité de Construcción del Fraccionamiento El Cielo avaló que Margarita Barbosa Rodríguez realizara una construcción de 528.7 metros cuadrados en el lote número 356 de la Calle Rinconada de la Montaña el 13 de marzo de 2020.

Jueves 4 de marzo del 2021.- Salvador Zamora Zamora, quien aspira a reelegirse como Alcalde de Tlajomulco, ocultó dos parcelas que suman 3 hectáreas en su declaración patrimonial del 2020, la más reciente publicada en el portal de transparencia del Municipio. Las propiedades, ubicadas en el Ejido de Cuexcomatitlán, miden 1.9 y 1.1 hectáreas y las escrituró en febrero del 2020, tres meses antes de presentar su declaración modificatoria ante la Contraloría de Tlajomulco, con fecha del 22 de mayo del 2020.

Viernes 5 de marzo del 2021.- Salvador Zamora Zamora no sólo ocultó bienes inmuebles y presentó discrepancias en su declaración patrimonial del 2020, también mintió al negar en el 2018 que tenía intereses. En la declaración inicial del 29 de diciembre del 2018 como Presidente Municipal de Tlajomulco, Zamora Zamora tachó una opción en la que aceptaba estar de acuerdo en hacer pública esa información, pero en el mismo formato indicó que no tenía intereses. De acuerdo con datos obtenidos por MURAL en el Registro Público del Comercio (RPC), el hoy Alcalde con licencia de Tlajomulco sí cuenta con relaciones de negocios que debió declarar, ya que participa en al menos cuatro empresas o sociedades.

¿De verdad, no tendrían algo que decir o algo que investigar sobre estos temas, algunos de los prominentes miembros del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, o algunos de los integrantes del Comité de Participación Social?

Hasta la fecha no ha habido algún pronunciamiento de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción: Annel Alejandra Vázquez Anderson (presidenta), Jesús Ibarra Cárdenas, Nancy García Vázquez, David Gómez-Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Tampoco ha habido algún comentario sobre este asunto del titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez o de la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, la diputada emecista Mirza Flores Gómez.

Igual ha guardado silencio sobre este tema el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar; en situación igual ubicaríamos a la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano; y por ese mismo camino habría que poner a la presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco no ve, no escucha y no comenta sobre asuntos que deberían estar en el ámbito de su competencia y preocupación. Pero no fue creado para ocuparse de esas minucias, y mucho menos si se refieren a un político de Movimiento Ciudadano, el partido en el gobierno, al cual difícilmente se atrevería a incomodar. (Por Pedro Mellado Rodríguez)