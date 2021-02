El 70 por ciento de los negocios de la industria del entretenimiento ha cerrado como consecuencia de la pandemia, porque esta es la más sacrificada al permanecer sin operación por lo menos once meses, explica el presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, Cesar García.

“Ya vamos sobre un 70 por ciento de lugares cerrados. Hay otra cosa que hay que recalcar nosotros como industria sabemos que puede haber lugares que individualmente rompan las reglas, como puede suceder en todas las industrias, nosotros como industria hemos permanecido cerrados once meses. No se nos puede culpar a nosotros de que los contagios hayan aumentado. Nosotros somos la primera industria en cerrar y vamos a ser prácticamente última en abrir”.

Insiste en que están en juego alrededor de 70 mil empleos. (Por Gricelda Torres Zambrano)