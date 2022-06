El mes de mayo cerró en la Zona Metropolitana de Guadalajara con 136 homicidios dolosos.

A simple vista esta cantidad de asesinatos convierte al mes de mayo en el segundo menos violento en lo que va de este año, solo por encima de enero que registró 128 homicidios.

Sin embargo esta cifra es engañosa porque en esta ocasión la contabilidad que mes con mes realiza Notisistema no registró los cuerpos de personas fallecidas sin identificar recuperados de fosas clandestinas porque simplemente la Fiscalía de Desaparecidos no transparentó la información durante el último mes.

Para dimensionar el tema, durante abril fueron recuperados en fosas clandestinas al menos 42 cadáveres, pero no se ha brindado la información relativa al mes de mayo. (Por José Luis Escamilla)