A alguien no le avisaron o no se pusieron de acuerdo, pero al concluir las obras de avenida Revolución, que seis años estuvo cerrada por la Línea 3, se decidió clausurar el crucero con la calle Degollado.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública instaló macetones que impiden el paso. Pese a ello, recientememte personal de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad colocó en el lugar un semáforo para vehículos. También pintaron la cebra peatonal atravesada por estos macetones que no sólo estorban a peatones, sino a quienes usan silla de ruedas.

El representante de comerciantes de la zona, Rubén Ibarra, reconoció pendientes en la obra.

“Yo me imagino que el día que la terminen y terminen a lo mejor la línea 3, la estación de la esquina, pues harán la inauguración oficial. Todavía hay muchos detalles en banquetas iluminación”.

Si bien muchas obras tienen desperfectos al abrir, en este caso las autoridades le pusieron cosas de más que aparte de estorbar, costaron, como los semáforos que no tiene nada a que marcarle el alto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)