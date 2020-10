Autoridades municipales, estatales y eclesiásticas presentaron el programa de actividades para la Romería de este año, que será virtual. Por la contingencia de Covid-19, no se permitirá la presencia de fieles en las celebraciones religiosas ni el recorrido de la imagen.

Para evitar que personas puedan reunirse, habrá operativos y no se instalarán juegos mecánicos o puestos ambulantes. La policía invitará a los fieles a retirarse a sus casas, además que habrá cercos y restricciones al paso en los centros históricos de Guadalajara y Zapopan. En Zapopan además habrá ley seca en expendios. Habla el cardenal Francisco Robles Ortega.

“Este año no va a ser posible celebrar la Romería como se ha hecho en otros años. Va a ser a través de los medios, si se va a realizar pero a través de los medios van a poder ustedes acompañar a la bendita imagen”.

El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza expresó que aún no se ha definido la ruta, pero será un traslado motorizado, aunque incluso se barajó la posibilidad que fuera transportada en helicóptero o la Línea 3. (Por Héctor Escamilla Ramírez)