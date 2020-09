El clásico entre Cruz Azul y América disputado anoche en el estadio Azteca termino con empate a cero goles y varios americanistas lesionados, entre ellos el portero Memo Ochoa quien no pudo jugar, así como Santiago Cáceres y Emmanuel Aguilera y el entrenador de las Aguilas, Miguel Herrea, defendió a su preparador físico, Giber Becerra y culpó al trabajo que se realiza en la Selección Nacional.

“Lo de Giber no tiene nada que ver, Emma ya estaba tocada desde la semana pasada, lo tratamos de recuperar al cien porque no tenemos más centrales la lesión de Bruno nos dejó sin centrales y también Cáceres también andaba cargado de la pierna son tres clásico seguidos y hay que jugarlos a full y lo de Memo es de la Selección, por eso no quiero prestar jugadores a la Selección, claro que no, en estas fechas que no son fechas FIFA claro que no, Memo viene, se lastima antes de empezar el partido”.

Con el empate Cruz Azul llegó a 26 puntos y América a 24 unidades.

Por su parte, el León derrotó a domicilio al San Luis por 2-0 con tantos de Jean Meneses y Ángel Mena con lo cual llegó a 27 puntos y se convierte en el nuevo líder del Torneo. Mientras que el equipo potosino, que jugó con 10 desde el 56 por expulsión de Ramiro González, sumó su octava derrota y es el sotanero general.

(Por Manuel Trujillo Soriano).