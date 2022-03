Con mucha anticipación comenzará el dispositivo de seguridad para el clásico del fútbol tapatío entre Atlas y Chivas, al cual no ingresarán barras o grupos de animación, explica el comisario de Seguridad de Guadalajara, Juan Pablo Hernández.

“Recalcando que no será posible que no ingresen como grupo de animación, pero todas las personas que compren su boleto, que llevan su identificación a la hora del ingreso, de manera individual, podrán ingresar sin ningún problema. Nosotros estaremos arrancaremos desde las 10:00 de la mañana con el monitoreo”.

Las autoridades ya hablan con los grupos de aficionados que vienen en camión desde otros puntos del país como la Ciudad de México para advertirles que el ingreso es individual. (Por Gricelda Torres Zambrano)