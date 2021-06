La diputada federal electa por el distrito 11, Claudia Delgadillo, se defendió de los señalamientos de la delegada de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsky quien la acusó de haber hecho campaña en contra del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí.

Delgadillo afirmó que los dichos de Polevnsky buscan justificar la derrota del partido en Guadalajara y que la elección estaba sentenciada desde que no se realizaron encuestas para ver quienes eran los militantes mejor posicionados.

“Ponen a un candidato que en las encuestas no estaba bien, y la dirigencia de Morena, no me voy a referir a esta señora, la dirigencia de Morena quedó que iba a ser a través de encuestas, entre las encuestadoras como Parametría pues claramente Carlos Lomelí no iba a ganar”.

Delgadillo lamentó la violencia en su contra y afirmó que el hecho que su hermano fuera suplente de Pablo Lemus nunca le hizo favorecer a la fuerza política rival. (Por Héctor Escamilla Ramírez)