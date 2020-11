En el primer fin de semana del Botón de Emergencia, el ayuntamiento de Guadalajara realizó la clausura de seis establecimientos que, pese a no ser giros autorizados, estaban abiertos al público o no cumplían con las normas sanitarias.

Los clausurados fueron una cafetería Starbucks, una bodega del Mercado de Abastos, dos tiendas Coppel, un Elektra y un Banco Azteca. También fue retirado un puesto de tacos de Chapultepec porque no quisieron cerrarlo sus propietarios. Esto fue resultado de más de tres mil revisiones a negocios. Habla el coordinador general de Desarrollo Económico, Juan Manuel Munguía:

“Todos los mercados municipales se han mantenido cerrados y la Central de Abastos solamente ha estado funcionando para actividades de mayoreo”.

En total se atendieron 400 reportes de fiestas. La autoridad tapatía agregó que se restringió la instalación de 27 tianguis, como Santa Tere, Polanco y El Baratillo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)