Durante los operativos del fin de semana, el Ayuntamiento de Zapopan clausuró 25 negocios que operaban sin las medidas sanitarias adecuadas, previo al arranque de la reactivación económica paulatina para el estado.

El presidente municipal, Pablo Lemus, afirma que los establecimientos que levanten sus cortinas sin estar en la lista de actividades autorizadas, tengan o no distintivo, serán clausurados y podrían perder su licencia de forma definitiva.

“Negocios de alitas, cervecerías, bares, que estuvieron operando el fin de semana, nosotros tuvimos alrededor de 25 clausuras el fin de semana porque no respetaban la sana distancia, porque no cumplían con el aforo del 50 por ciento, las seis personas po mesa”

Lemus Navarro refiere que en el municipio hay cerca de 100 mil negocios, de los cuáles, el 60 por ciento funcionarán sin cambios porque ya eran giros esenciales. Se estima que otros seis mil tendrán que esperar las nuevas fases de reapertura gradual de la economía al no ser considerados en este primer paquete. (Por Mireya Blanco / Foto: archivo)