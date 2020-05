En Zapopan son 153 los negocios clausurados durante la actual contingencia por el Covid-19 ya sea por no acatar las medidas sanitarias o ser giros no esenciales en operación. Estas clausuras fueron resultado de 21 mil 600 visitas de inspección a establecimientos.

En estos operativos también se emitieron más de tres mil apercibimientos a comercios de los cuales nueve de cada 10 fueron a giros no esenciales que se encontraban trabajando.

El municipio informó que las clausuras fueron solamente en aquellos casos donde los propietarios no atendieron los apercibimientos o amonestaciones por parte de alguno de los 96 inspectores que laboran en este operativo.

La autoridad informó que las acciones que iniciaron el pasado 31 de marzo, se llevaron a cabo en todo el municipio de Zapopan e incluyó el retiro de dos mil 100 puestos en tianguis del municipio ligados a actividades no esenciales como venta de ropa y otros accesorios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)