En los últimos tres días, el ayuntamiento de Zapopan ya ha realizado la clausura de 32 establecimientos por no acatar las disposiciones del programa de reactivación Fase 0. Son 30 giros no esenciales que sin distintivo abrieron sus puertas y dos con distintivo, pero no acataron las disposiciones en materia sanitaria.

En el caso de la ex villa maicera, ya han entregado tres mil 260 distintivos a unidades económicas que cumplen los protocolos.

La Dirección de Inspección y Vigilancia informó que se han retirado 26 puestos de tianguis por ofrecer servicio o producto considerado no esencial. Los giros con más reportes han sido restaurant/bar, alimentos con venta de bebidas alcohólicas, terrazas para eventos, estéticas, barberías, tianguis y gimnasios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)