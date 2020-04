Luego de la visita a más de 17 mil establecimientos, el ayuntamiento de Guadalajara ha realizado la clausura de 79 de ellos por no acatar las disposiciones en materia sanitaria ante la contingencia por el Covid-19.

Estos operativos iniciaron desde el pasado 18 de marzo. Esto comenta el jefe de gabinete, Erik Tapia:

“Arrojan la clausura de 31 negocios esenciales que incumplían las medidas sanitarias y la de 48 giros no esenciales que continuaban prestando sus servicios”.

Entre los negocios no esenciales clausurados hay bares, gimnasios, estéticas y tiendas de ropa, accesorios y calzado; moteles, escuelas, estudios de tatuaje, vinaterías, florerías y autolavados.

En los operativos también está el reparto de cubre bocas y este domingo fueron amonestadas 165 personas en el tianguis de El Baratillo por no traer este insumo, pero no hubo arrestos por personas que se hayan comportado de forma hostil a la medida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)