Una fiesta clandestina que se desarrollaba en un estacionamiento público en Calzada del Campesino en la colonia Moderna, fue suspendida por el personal del ayuntamiento de Guadalajara.

Pese a no contar permiso, en el lugar se estaban vendiendo bebidas embriagantes, había un escenario instalado y más de 250 personas en el interior.

Este espacio fue uno de los cuatro clausurados este fin de semana por no acatar las medidas sanitarias, luego de la inspección a 468 negocios ubicados en la zona de Chapultepec, colonia Americana y Moderna. Habla el jefe de gabinete, Erik Tapia.

“Por operar fuera de horarios permitidos, organizar y operar un evento masivo, no respetar las medidas sanitarias como la sana distancia, no generar aglomeraciones de personas ni implementar y dar continuidad a los filtros sanitarios”.

En lo que va de la contingencia se han clausurado ya 207 establecimientos, uno de cada cuatro giros esenciales y el resto no esenciales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)