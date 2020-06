Por no acatar las medidas sanitarias, Centro Magno en avenida Vallarta fue el primer centro comercial clausurado en su totalidad luego que la semana pasada se permitió a estos espacios que comenzaran a operar a máximo 25 por ciento de su capacidad y sólo entre semana.

Patrulleros no permiten el paso a las personas que buscan ingresar a este centro comercial y personal municipal colocó sellos de clausura en los dos ingresos del inmueble.

Se informó que el centro comercial no tenía ningún filtro en las entradas, carecían de gel para manos, termómetro o tapete y esto se replicaba en los ingresos de los estacionamientos. Además, las áreas comunes carecían de restricción y el mismo estacionamiento estaba al 100 por ciento cuando debía estar al 25 por ciento de su capacidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)