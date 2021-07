Hasta este lunes cinco de julio no es necesario ampliar las restricciones para la Covid-19, pero se deberán respetar los protocolos sanitarios, particularmente en los puntos en los que se están contagiando los jóvenes como serían bares y antros, sentenció el gobernador, Enrique Alfaro.

“Bares y antros van a ser convocados a una una reunión de trabajo para evaluar con los alcaldes las medidas que están implementando y mandar un mensaje claro: aquel negocio que no cumpla con las reglas va a ser clausurado de manera definitiva y serán medidas aplicadas a partir de este fin de semana”.

Además, se reforzará la vigilancia en los centros vacacionales.

Enrique Alfaro dijo que por ejemplo en julio del año pasado arribaban a Puerto Vallarta, 445 vuelos, hoy son 7 mil 400.

Reiteró que por bajar la guardia, no permitirá que la pandemia se salga de control. (Por Gricelda Torres Zambrano)