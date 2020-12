Ayuntamientos de la Zona Metropolitana dieron balances de los operativos implementados hasta el momento con la aplicación del botón de emergencia navideño.

En Guadalajara, este fin de semana se aplicaron 25 apercibimientos a negocios que no atendieron el cierre después de las 19:00 horas y dos antros fueron clausurados, uno en Providencia y otro en el Centro. En Zapopan, hubo mil 500 supervisiones y 148 apercibimientos, una sola acta de infracción y no se clausuraron negocios.

En Tlaquepaque fueron 212 giros comerciales los inspeccionados. Se decomisó pólvora en locales y emitieron seis actas de infracción, tres de ellas dentro de plaza Centro Sur y tres en la cabecera municipal.

En Tonalá se visitaron restaurantes, bares y terrazas y centros nocturnos, en total 371 inspecciones, con 18 apercibimientos y la clausura de un salón de eventos.

Finalmente Tlajomulco informó que se visitaron 30 plazas comerciales, inspeccionaron mil 122 giros y sólo tres establecimientos no cumplieron con el protocolo establecido y fueron apercibidos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)