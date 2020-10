Las clínicas veterinarias sí pueden abrir sus puertas en estos 14 días de botón de emergencia, pero cumpliendo ciertos protocolos, precisa el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios especialistas en pequeñas especies, Félix Betancourt:

“Seguimos con un protocolo muy estricto de cita. Solo atendemos por cita. Por favor, si tiene alguna necesidad con su mascota, hable a su veterinario para comentarle que va a ir en camino… Eh tienen que llevarlo una persona que sea adulta, no niños, no personas susceptibles, no adultos mayores… Con cubrebocas, una sola persona por mascota”.

Precisa que las tiendas de venta de alimento para mascotas también están autorizadas para abrir, pero previa cita por teléfono y siguiendo todos los protocolos. (Por José Luis Jiménez Castro)