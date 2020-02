La temporada de frío ya provocó la muerte de seis personas en condición de calle en Guadalajara.

A decir del alcalde Ismael del Toro, los fallecimientos no fueron por hipotermia, sino que agravaron padecimientos respiratorios de las víctimas.

Pese a las heladas, el edil afirma que muchos indigentes no aceptan ayuda o traslado a los albergues, como ocurrió con una víctima del frío quien acudió a un puesto de socorros:

“El evento pasado que había sido, había ingresado a Cruz Verde, se le había dado, u ofrecido por parte por trabajo social que pasara la noche en alguna instalación, rechazó esta misma oferta, ni siquiera quiso recibir el abrigo de una cobija y posteriormente falleció”.

El edil mencionó que incluso, a aquellos que no quieren ser trasladados a los albergues, se les prestan casas de campaña para que pernocten en Plaza Juárez.

Los ubican ahí por la cercanía al principal albergue municipal en avenida Las Palmas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)