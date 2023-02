El técnico argentino de los Tigres, Diego Martín Cocca confirmó que es un candidato más para dirigir a la Selección Mexicana de Futbol, pero que no le ilusiona pues solo se concentra en Tigres.

“No me imagino no me ilusiono, ni nada. Hoy soy director técnico de Tigres con los pies sobre la tierra pensando en mañana, que ganemos y sigamos haciendo goles”.

Cocca dijo que ya sostuvo una reunión con Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, los directivos responsables en la Selección Nacional.

“Sí hablé con Rodrigo y con Jaime, una entrevista, fue muy amena y estuvimos como dos horas hablando, el qué pensaba yo de varias cosas, aportar mi visión y quedará en ellos si sí o si no, realmente lo importante fue que pude charlar y hablar con ellos, agradecerles, pero ahora estoy metido en el partido, necesitamos seguir sumando y mejorando para poder estar en los primeros puestos”. (Por Martín Navarro Vásquez)