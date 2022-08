El entrenador del Atlas, Diego Cocca, quien será el encargado del equipo de la Liga MX ante la MLS en el juego de estrellas que se diputará mañana en Minnesota, dijo que le gustaría dirigir al atacante de las Chivas, Alexis Vega, en la selección Nacional.

“Si Alexis está hoy acá es porque yo lo elegí, porque me parece un jugador interesantísimo y donde lo podría dirigir no lo se, ojala que en la Selección Mexicana seguramente el va a seguir estando y yo no lo se, ja ja ja”.

Mañana los rojiblancos, Alexis Vega y Fernando Beltrán serán compañeros de los atlistas: Camilo Vargas, Luis Reyes, Hugo Nervo, Aldo Rocha, Julián Quiñones y Julio Furch en el Juego de Estrellas, mientras que el sábado se enfrentarán en una edición más del clásico del futbol tapatío, los rojiblancos en busca de su primer triunfo que les permita abandonar el antepenúltimo lugar de la tabla y los rojinegros en busca de confirmar su repunte tras haber dejado atrás una racha negativa de 3 derrotas consecutivas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)