Portando una bandera de México colgada de su pantalón, Chris Martín, vocalista de Coldplay subió al escenario del Estadio Akron acompañado del grupo, regresando a Guadalajara tras 10 años de no presentarse en nuestra ciudad. En medio de luces, globos, pirotecnia y pulseras led Chris aseguró que era un regalo de Dios pisar de nuevo tierras aztecas.

“Me parece que no hay mejor público en el mundo”.

Chris Martin comenzó a tocar en el piano “Best of You” en homenaje a Taylor Hawkins, baterista fallecido de Foo Fighters.

El concierto avanzaba y la sorpresa de la noche fue a cargo de Fher de Maná quien apareció en el escenario para cantar junto a Coldplay “Rayando El Sol”.

El concierto terminó y Chris puso la bandera mexicana en el piso para besarla y despedirse ante la ovación de los 45 mil asistentes.

Esta noche también se presenta Coldplay en el Estadio Akron. (Por Kevin Casillas).