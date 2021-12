Rechaza el colectivo MeTooUDG, la disculpa pública que el pasado viernes emitió el rector general Ricardo Villanueva, a todas las universitarias que a lo largo de la historia de la casa de estudios, fueron acosadas o abusadas sexualmente por cualquier miembro de la comunidad.

Tras advertir que las sobrevivientes de la violencia en la Universidad de Guadalajara no son botín político de nadie, la organización considera que el ejercicio suena hueco, vacío y oportunista.

Seguiremos alzando la voz por nuestras compañeras que no fueron escuchadas y aquellas que también fueron revictimizadas los el titular de Derechos Universitarios y la titular de la Unidad para la Igualdad.

MeTooUDG insiste en que mientras las denuncias internas no sea vinculante con denuncias penales ante la Fiscalía, no podremos dijo, avanzar hacia la justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)